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Кувакса

Празднование Международного дня народа саами

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События: Праздники, Концерты.

Гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа: выставка-продажа изделий саамских мастеров, саамские игры, снежная горка, угощение бульоном из оленины, общение с представителями родовых общин, катание на оленьей упряжке, хаски, лошади и многое другое!

Место проведения: п. Лопарская

Город Мурманск
9 февраля
12:00
Цены

Информация по телефону: 8 (960) 025-00-39

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