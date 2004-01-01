Гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа: выставка-продажа изделий саамских мастеров, саамские игры, снежная горка, угощение бульоном из оленины, общение с представителями родовых общин, катание на оленьей упряжке, хаски, лошади и многое другое!

Место проведения: п. Лопарская