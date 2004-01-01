Кувакса
Празднование Международного дня народа саами
Празднование Международного дня народа саами
Гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа: выставка-продажа изделий саамских мастеров, саамские игры, снежная горка, угощение бульоном из оленины, общение с представителями родовых общин, катание на оленьей упряжке, хаски, лошади и многое другое!
Место проведения: п. Лопарская
Информация по телефону: 8 (960) 025-00-39
Отмечаем День рождения Боба Марли
Второй концерт из серии концертов-встреч