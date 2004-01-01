Купеческий портрет

Гости увидят произведения, отражающие историческое существование этого необычного портрета – от 80-х годов XVIII века, когда изображения «купецких людей» были еще сравнительно редки – до конца XIX столетия.

В витринах на выставке можно будет увидеть предметы декоративно-прикладного искусства – старорусские и традиционные украшения – перстни, кольца, пуговицы XVII – первой половины XIX века из коллекций московских купцов, собирателей российской старины. Аналоги этих выразительных аксессуаров, придававших некогда особый колорит костюмам наших предков, можно увидеть и в портретах, представленных в экспозиции.