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Kupala Night

Народный праздник, посвящённый летнему солнцестоянию в «Чердаке»

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События: Вечеринки.

Отличный повод закатить огненную вечеринку. 

Прыгать через костёр, скорее всего, не будем, а вот  алкоголь в полцены,  приятный звук от #чердиджейс и яркое настроение от Lodoss'а гостям обеспечены.

Цветущим папоротником в эту ночь выступит настоянный на травах Jagermeister в основе бара.  Девицы красные, созывайте подружек и ай-да к нам на «Чердак»! 

Чердак
7 июля
23:00

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