Kupala Night

Отличный повод закатить огненную вечеринку.

Прыгать через костёр, скорее всего, не будем, а вот алкоголь в полцены, приятный звук от #чердиджейс и яркое настроение от Lodoss'а гостям обеспечены.



Цветущим папоротником в эту ночь выступит настоянный на травах Jagermeister в основе бара. Девицы красные, созывайте подружек и ай-да к нам на «Чердак»!