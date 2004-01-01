Kupala Night
Народный праздник, посвящённый летнему солнцестоянию в «Чердаке»
Отличный повод закатить огненную вечеринку.
Прыгать через костёр, скорее всего, не будем, а вот алкоголь в полцены, приятный звук от #чердиджейс и яркое настроение от Lodoss'а гостям обеспечены.
Цветущим папоротником в эту ночь выступит настоянный на травах Jagermeister в основе бара. Девицы красные, созывайте подружек и ай-да к нам на «Чердак»!
Очень жаркая суббота с гостем из Москвы
Специальный гость вечера - столичный диджей-дуэт