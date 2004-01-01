Кунсткамера
Научно-познавательная анатомическая выставка из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук
Научно-познавательная анатомическая выставка из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук
Выставка пропагандирует здоровый образ жизни через демонстрацию необратимых последствий самых распространенных заболеваний 20 века.
Вы увидите более 60 экспонатов, благодаря которым посетители смогу узнать о страшных последствиях алкоголизма, наркомании и табакокурения.
В стеклянных банках находятся настоящие человеческие органы, пораженные раком желудка, циррозом печени, туберкулезом и другими заболеваниями. Для наглядности показаны и здоровые органы. Также представлены целые человеческие эмбрионы с различными аномалиями и патологиями, такие как: сиамские близнецы, ребенок с двумя лицами и другие.
Возраст некоторых экспонатов, представленных на выставке, перешагнул 100-летний рубеж, и сегодня эти уникальные предметы являются исторической ценностью.
Анатомическая выставка «Кунсткамера» – место специфическое. Тем не менее, зачастую именно таким методом можно повлиять на сознание людей. Это своего рода радикальный способ дать человеку понимание того, к чему могут привести вредные привычки.
Стоимость индивидуальных посещений:
детский билет – 150 р.
взрослый – 200 р.
Групповые посещения:
от 10 чел. – 120 р.
Справки по телефону: 8 (908) 605-59-64
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