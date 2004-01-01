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Выставка пропагандирует здоровый образ жизни через демонстрацию необратимых последствий самых распространенных заболеваний 20 века.

Вы увидите более 60 экспонатов, благодаря которым посетители смогу узнать о страшных последствиях алкоголизма, наркомании и табакокурения.

В стеклянных банках находятся настоящие человеческие органы, пораженные раком желудка, циррозом печени, туберкулезом и другими заболеваниями. Для наглядности показаны и здоровые органы. Также представлены целые человеческие эмбрионы с различными аномалиями и патологиями, такие как: сиамские близнецы, ребенок с двумя лицами и другие.

Возраст некоторых экспонатов, представленных на выставке, перешагнул 100-летний рубеж, и сегодня эти уникальные предметы являются исторической ценностью.

Анатомическая выставка «Кунсткамера» – место специфическое. Тем не менее, зачастую именно таким методом можно повлиять на сознание людей. Это своего рода радикальный способ дать человеку понимание того, к чему могут привести вредные привычки.