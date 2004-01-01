Культурные Вибрации

С большим удовольствием и с предвкушением мы несём добрую весть на Кольский полуостров для всех, кто готов почувствовать чистую вибрацию, ту что заставляет тело скакать, а разум погружает в медитацию!



В самый длинный день заполярного лета, в день солнечного равновесия в высшей его точке, в Мурманске произойдёт большое событие для местных поклонников саунд-системной культуры! В наш чудный северный край из центральной России едет флагман нашего движения и настоящий тяжеловес (по меркам нашей страны), сама звуковая установка во всём своём величии и её отважная команда – Culture Horn Soundsystem!

Это те, кто организовывают самые значимые и самые масштабные события Даб-культуры в нашей стране!

Те, кто выпускают свой продакшен на европейских лейблах, сотрудничают с забугорными продюсерами и артистами, имеют в своей коллекции внушительный запас дабплейтов на аналоговых носителях! Это 20 000 Ватт музыкальной мощности в рупорном исполнении, имеющие в своём сэтапе эксклюзивные приборы собственного производства!

Мы раскроем культуру реггей-музыки через её звучание, когда две неповторимые звуковые установки встанут бок-о-бок и содрогнут вавилонские стены!



В рамках саундсистемной конференции, во имя культуры звука и музыки, силами локальной андеграун-сцены, с наступлением вечернего времени и до утра, на нашей площадке зазвучат два лагеря:



19:00 – PsyTrance Zone

22:00 – Drum'n'Bass Area

при глобальной поддержке GrooveRiderz, MTechno и Good Group!





До места проведения ходит автобус №7Б



По прибытию на остановку «Кречет» двигаемся от парковки по грунтовой дороге (параллельно «ленинградке», в направлении против движения транспорта) до упора, затем налево 150 метров и вы на месте!