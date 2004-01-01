149500

Культурные Вибрации

Фестиваль для всех неравнодушных к оригинальной музыке с ямайскими корнями

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты, Фестивали, Музыкальный вечер.

С большим удовольствием и с предвкушением мы несём добрую весть на Кольский полуостров для всех, кто готов почувствовать чистую вибрацию, ту что заставляет тело скакать, а разум погружает в медитацию! 

В самый длинный день заполярного лета, в день солнечного равновесия в высшей его точке, в Мурманске произойдёт большое событие для местных поклонников саунд-системной культуры! В наш чудный северный край из центральной России едет флагман нашего движения и настоящий тяжеловес (по меркам нашей страны), сама звуковая установка во всём своём величии и её отважная команда – Culture Horn Soundsystem!
Это те, кто организовывают самые значимые и самые масштабные события Даб-культуры в нашей стране! 
Те, кто выпускают свой продакшен на европейских лейблах, сотрудничают с забугорными продюсерами и артистами, имеют в своей коллекции внушительный запас дабплейтов на аналоговых носителях! Это 20 000 Ватт музыкальной мощности в рупорном исполнении, имеющие в своём сэтапе эксклюзивные приборы собственного производства!

Мы раскроем культуру реггей-музыки через её звучание, когда две неповторимые звуковые установки встанут бок-о-бок и содрогнут вавилонские стены!

В рамках саундсистемной конференции, во имя культуры звука и музыки, силами локальной андеграун-сцены, с наступлением вечернего времени и до утра, на нашей площадке зазвучат два лагеря:

  • 19:00 – PsyTrance Zone
  • 22:00 – Drum'n'Bass Area

при глобальной поддержке GrooveRiderz, MTechno и Good Group!

До места проведения ходит автобус №7Б
 
По прибытию на остановку «Кречет» двигаемся от парковки по грунтовой дороге (параллельно «ленинградке», в направлении против движения транспорта) до упора, затем налево 150 метров и вы на месте!

Кречет
6 июля
15:00
Цены

Купить электронный билет

от 300 р.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?