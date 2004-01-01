Культурный минимум

В рамках акции молодые деятели культуры познакомят членов своих семей, родственников и друзей с увлекательным и многогранным миром искусства. Посетить культурные площадки своего региона в этот день можно будет совершенно бесплатно.

В проведении акции задействовано более 150 координаторов, которые самостоятельно ведут активную подготовку этого события во всех 85 субъектах страны. Именно силами молодых людей в этот день на всей территории России проведут около 300 мероприятий.

Кураторы акции в Мурманске удивят жителей и гостей города насыщенной программой: областная научная библиотека приглашает на увлекательные экскурсии и мастер классы под аккомпанемент мурманских музыкантов. Культурно выставочный центр Русского музея ждет всех ценителей прекрасного на уникальной тактильной экспозиции «Скульптура ХХ-ХI века», а также предлагает просмотр фильма «Ты пришел в музей» и компьютерные игры по искусству. А в Доме актера в этот день пройдет комедийное импровизационном шоу арктического театра «Выкрутасы!»

Программа мероприятий

Культурно-выставочный центр Русского музея

15:00 – Экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура ХХ-ХI века» (30 минут)

15:30 – Просмотр фильма «Ты пришел в музей», часть I. Фильм из серии образовательных фильмов Государственного Русского музея.

В нашем фильме мы приглашаем вас совершить путешествие в увлекательный мир Русского музея. Мы познакомимся с произведениями, созданными русскими художниками на протяжении многих столетий.

Видеофильмы серии «Русский музей – детям» разработаны с учетом возрастной детской психологии и рассчитаны на детей от 6 до 14 лет, а также могут быть использованы и для более взрослой аудитории. Продолжительность фильма 30 минут.

18:00 – Информационный образовательный центр, культурно-выставочного центра Русского музея, компьютерные игры по искусству. Группа 10-15 человек по предварительной записи.

Мурманская областная научная библиотека

13:00-15:00

Обзорная экскурсия «Арт-объекты научки»

В ходе экскурсии вы увидите арт-объекты, расположенные в здании библиотеки. Самый большой за Полярным кругом маятник Фуко, раритетное маркетри и современный мурал-арт, фотозона «Раскрытая книга», классический библиотечный каталог и многое другое – все это ждет гостей библиотеки.

Экскурсия по выставке «Магия комикса». Издания из собраний областной научной библиотеки.

В ходе экскурсии по выставке вы сможете узнать о достойных внимания книгах из фонда Мурманской областной научной библиотеки: «Маус» Арта Шпигельмана, «Книга Магии» Нила Геймана, комиксах по романам Рэя Брэдбери, Джорджа Мартина и Чака Паланика, а также нон-фикшн литературе. Например, о книге «Мунк» Стеффена Квернеланда, в которой показана жизнь и творчество знаменитого художника. Комикс основан на письмах и дневниках Мунка. Особое место на выставке занимают комиксы из частной коллекции Павла Лукина. Это американские цветные комиксы и стрипы начала ХХ века, а также комикс журналы 40-80-х годов прошлого столетия. Их также смогут увидеть участники экскурсии.

Мастер-класс «Создание персонажа комикса» от преподавателя детской художественной школы, члена Союза художников России -Вологжанниковой Вероники Андреевны. На мастер классе вы узнаете, что такое баллоны и раскадровка, научитесь создавать персонажей, выстраивать композицию и передавать эмоции персонажей.

Акустическое выступление Кристины Амелиной и группы «Killer Cat» (band)

15:00 - 18:00

Обзорная экскурсия «Арт-объекты научки»

В ходе экскурсии вы увидите необычные арт-объекты «научки». Самый большой за Полярным кругом маятник Фуко, раритетное маркетри и современный мурал-арт, фотозона «Раскрытая книга», классический библиотечный каталог и многое другое – все это ждет гостей библиотеки.



Экскурсия по выставке «Модные картинки»

Выставка цветных литографий с изображением женских и детских туалетов, модных журналов, постеров (совместно с Мурманским областным художественным музеем).



Экскурсия по выставке работ художника Анатолия Сергиенко «Виртуальная реальность» (совместно с Мурманским областным художественным музеем)

Мастер-класс «Основы каллиграфии» от мастера каллиграфии, преподавателя детской художественной школы – Юрия Шачнева. На мастер-классе вы изучите основные элементы русского уставного письма и напишите каллиграфическую работа с использованием этого шрифта. Все материалы предоставляются.

Акустическое выступление Кристины Амелиной и группы «Killer Cat» (band)

Группа 10-15 человек по предварительной записи.

Дом актера

18:00 – «Выкрутасы!» комедийное импровизационном шоу арктического театра под руководством Евгения Гомана. По предварительной записи.

Организатором акции выступает Роскультцентр совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Целью Роскульцентра является поиск и продвижение молодых и талантливых деятелей культуры и искусства нашей страны.