На предыдущих выставках были представлены материалы из фондов музея, рассказывающие об основных этапах развития Советского государства и Кольского полуострова.

Наряду с индустриализацией и коллективизацией в годы первых пятилеток в СССР осуществлялась и культурная революция. Важнейшей и самой первой её задачей являлось устранение неграмотности среди населения. Ещё 26 декабря 1919 года, в самый тяжёлый год для Советской Республики, В.И. Ленин подписал Декрет «О ликвидации неграмотности среди населения РСФСР». В 1923 году было организовано массовое добровольное общество «Долой неграмотность». В стране было введено обязательное всеобщее обучение.

С 1927 по 1938 годы Кольский полуостров на правах округа входил в состав Ленинградской области, что способствовало повышению культурного уровня региона. В 1930 – 1931 годах началось бесплатное четырёхлетнее начальное обучение для детей от восьми до одиннадцати лет. По масштабам школьного строительства Мурманский округ в 1935 году занимал первое место в Ленинградской области и четвёртое место в РСФСР.

На выставке можно увидеть брошюры «Единая трудовая школа» 1918 года и «Постановления о всеобуче» 1931 года, изображение знаков общества «Долой неграмотность», фото и документы первых учителей Мурманска, первый саамский букварь и грамоту его автора З.Е.Чернякова, школьные письменные принадлежности, программы первых спектаклей областного драматического театра. Представленные патефон, телефонный аппарат и радиорепродуктор 1930-х годов – своеобразные символы культурной революции.