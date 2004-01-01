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Культура 2.0

Открытый лекторий, проект Санкт-Петербургского международного культурного форума 

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События: Фестивали, Проект, Лекции.

Проект организован в рамках III Международного форума «Креативные индустрии арктического региона».

В эти дни пройдут мастер-классы, на которых режиссер Антон Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») и продюсер Владислав Пастернак (кинокомпании HHG) рассмотрят создание фильмов с точки зрения творчества и бизнеса.

28 ноября на мастер-классе «Как начать снимать?» Антон Бильжо ответит на вопросы, связанные с написанием сценария, съемочным процессом, монтажом и продвижением фильма. На собственном примере он расскажет, как найти финансирование и своего зрителя.

29 ноября на мастер-классе «Кинопродюсер: от творчества до бизнеса» Владислав Пастернак расскажет, как происходит поиск и отбор проектов для проката, как привлекаются инвесторы, а также насколько конкурентоспособной является российская киноотрасль на мировом рынке.

Цены

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