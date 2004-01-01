Приглашаем Вас посетить выставку Татьяны Мартыненко. Татьяна родилась в городе Мурманске. Получила профессию ветеринара в Ульяновской сельскохозяйственной академии. Шьёт кукол мастерица с 12 лет. В самом начале это были в основном текстильные куклы и медведи из простого искусственного меха, так как советские магазины изобилием материалов не отличались. На разных этапах жизни увлечение куклами, то уходило на второй план, то с новой силой захлёстывало автора. В разное время Татьяна занималась пэчворком, изготовлением цветов, пошивом одежды. Большое влияние на творчество Татьяны оказало посещение выставки «Время кукол» во Владимире, где она познакомилась с другими мастерами и заинтересовалась изготовлением игрушек из плюша. Плюш – это винтажный материал, сохранившийся до наших дней. Именно такие игрушки в основном представлены на выставке «Кукольный мир Татьяны Мартыненко».

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д.22