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Кукольный мир

Выставка кукол ручной работы

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События: Выставки.

Новая выставка в ИИЦ6 представляет настоящий кукольный мир, в котором будет интересно и девчонкам, и мальчишкам всех возрастов. На выставке представлены работы участниц курсов по изготовлению кукол под руководством Татьяны Гомбаш, которые состоялись на базе студии ручного творчества "ARTiшок".

В работе над созданием кукол объединены несколько техник: лепка, папье-маше, шитье, вязание и т.д. Каждой кукле тщательно подобрана ткань для костюма, цвет волос и дополнительные детали.

Но лучше увидеть всё это своими глазами! 

Место проведения: ИИЦ6 по адресу ул. Фролова, 4/6

Город Мурманск
c 3 октября по 15 ноября
Цены

Вход бесплатный.

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