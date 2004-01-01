Новая выставка в ИИЦ6 представляет настоящий кукольный мир, в котором будет интересно и девчонкам, и мальчишкам всех возрастов. На выставке представлены работы участниц курсов по изготовлению кукол под руководством Татьяны Гомбаш, которые состоялись на базе студии ручного творчества "ARTiшок".

В работе над созданием кукол объединены несколько техник: лепка, папье-маше, шитье, вязание и т.д. Каждой кукле тщательно подобрана ткань для костюма, цвет волос и дополнительные детали.

Но лучше увидеть всё это своими глазами!

Место проведения: ИИЦ6 по адресу ул. Фролова, 4/6