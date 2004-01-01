Кухня литературных героев

Читая какое-либо художественное произведение, мы зачастую встречаем различные кулинарные изыски. Сколько вкуснейших блюд описали в своих произведениях такие писатели, как Пушкин, Булгаков, Чехов, Толстой!

Чего стоит только описание кулебяки в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»: «Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там

этакого. Да исподку-то, исподку-то, понимаешь, пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы всю ее проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал ее во рту – как снег бы растаяла».

Не отстают от классиков и современные авторы. Главный герой романа «Спектр» известного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, частный детектив Мартин Дугин – абсолютный гурман. Приготовление пищи для него является чуть ли не священнодействием, с соответствующими ритуалами: «Мартин отмерил двести миллилитров риса - обычной среднезернистой иберики, сорта демократичного и доступного любому работящему человеку. Была у иберики легкая тенденция к слипанию при варке, но при правильном приготовлении вполне преодолимая. Мартин готовил кашу правильно. Высыпанный в кастрюльку рис Мартин залил тремястами миллилитрами кипятка. Вода, конечно, была не из-под крана, а из нормальной пятилитровой фляги с питьевой водой. Это там, на пыльных тропинках далеких планет, Мартин готов был пить воду из козлиного копытца. Дома опускаться нельзя!»

Зарубежные писатели на страницах своих произведений так же признаются в любви к самой разнообразной еде. Артур Конан Дойл в известном детективе «Этюд в багровых тонах» рассказывает историю, которая «…началась в обычном магазине, куда по прихоти дирекции привезли из Туниса апельсины-корольки. Румяные снаружи и багрово-красные внутри, они наводили вдумчивого наблюдателя на мысль о пятичасовом чае с настоящим апельсиновым джемом. Пусть будет так, решила я. В поисках самого лучшего рецепта прошло три дня. Теперь все факты были мне известны».

В конце известного романа Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» приведено несколько традиционных рецептов кухни американских южан, в том числе и рецепт жареных зеленых помидоров, давший название книге. Восхитительный, нежный, соблазнительный шоколад – словно один из главных героев книги Лоры Флоранд «Француженки не крадут шоколад». Да и как может быть иначе, ведь консультантами автора при написании книги были лучшие шоколатье Парижа.

Читатели могут не только взять интересную книгу с вкусным сюжетом, но и попробовать дома приготовить какое-нибудь блюдо по рецепту литературного героя.