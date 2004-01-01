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Куда приводят мечты

Концерт ансамбля «Ударная компания»

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События: Концерты.

Предновогодняя программа «Куда приводят мечты» – это лучшие произведения мировой классической, эстрадной, джазовой и латиноамериканской музыки. И самое интересное то, что все они исполняются на ударных инструментах!

Ксилофон, глокеншпиль, рояль, бонго, конго, гуиро, кахон, литавры, рейнстик, гранд-касса, тамбурины, клаве, гонг – это далеко не полный список инструментов, которые будут звучать в этот вечер. И если вы задаётесь вопросом – как это возможно исполнить только на ударных – приходите на наш концерт и сами всё услышите!

А приятным сюрпризом для всех будет участие в программе Анастасии Никитиной, полуфиналистки телевизионного вокального шоу «Ты – супер!». В сопровождении Ударной компании Анастасия исполнит песни, которые совершенно точно подарят всем нам праздничное настроение.

В программе:

I отделение

  • Жорж Бизе, Выход тореодора из оперы " Кармен"
  • Альфред Шнитке, Гавот из музыки к фильму "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил"
  • Альфред Шнитке, Детство Чичикова из сюиты "Ревизская сказка"
  • Микаэл Таривердиев/Владимир Шаинский, Картина старого мастера
  • Эдуард Артемьев, слова Натальи Кончаловской, Где же ты, мечта? Из кинофильма «Раба Любви»
  • Франц Шуберт, Серенада
  • Тутс Тилеманс, Bluesettе
  • Эмануэль Сежурне, Лоза
  • Кристина Крит, Вернуться в лето
  • Жюль Стайн, слова Сэмми Кана, Let It Snow

II отделение

  • Стивен Фостер, Лебединая река
  • Соло перкуссионистов
  • Андрей Андерсен, Медленная Румба
  • Астор Пьяццолла, Escualo
  • Астор Пьяццолла, Oblivion
  • Рафаэль Ферро/Хулио Иглесиас, Abrazame
  • Кристина Крит, Если бы Карибы
  • Джек Фина, Шмелиное буги
  • Мэрайя Кери/Уолтэр Афнасьефф, All I Want For Christmas Is You

Исполнители:

  • Анастасия Никитина (вокал)

Ансамбль «Ударная компания»:

  • Алёна Лебедева (фортепиано) 
  • Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)
  • Виталий Кондаков (ударные, перкуссия)
  • Мария Шульгина (ведущая)
Филармония
28 декабря
18:00
Цены

400-500 р.

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