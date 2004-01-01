Предновогодняя программа «Куда приводят мечты» – это лучшие произведения мировой классической, эстрадной, джазовой и латиноамериканской музыки. И самое интересное то, что все они исполняются на ударных инструментах!

Ксилофон, глокеншпиль, рояль, бонго, конго, гуиро, кахон, литавры, рейнстик, гранд-касса, тамбурины, клаве, гонг – это далеко не полный список инструментов, которые будут звучать в этот вечер. И если вы задаётесь вопросом – как это возможно исполнить только на ударных – приходите на наш концерт и сами всё услышите!

А приятным сюрпризом для всех будет участие в программе Анастасии Никитиной, полуфиналистки телевизионного вокального шоу «Ты – супер!». В сопровождении Ударной компании Анастасия исполнит песни, которые совершенно точно подарят всем нам праздничное настроение.



В программе:

I отделение

Жорж Бизе, Выход тореодора из оперы " Кармен"

Альфред Шнитке, Гавот из музыки к фильму "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил"

Альфред Шнитке, Детство Чичикова из сюиты "Ревизская сказка"

Микаэл Таривердиев/Владимир Шаинский, Картина старого мастера

Эдуард Артемьев, слова Натальи Кончаловской, Где же ты, мечта? Из кинофильма «Раба Любви»

Франц Шуберт, Серенада

Тутс Тилеманс, Bluesettе

Эмануэль Сежурне, Лоза

Кристина Крит, Вернуться в лето

Жюль Стайн, слова Сэмми Кана, Let It Snow

II отделение

Стивен Фостер, Лебединая река

Соло перкуссионистов

Андрей Андерсен, Медленная Румба

Астор Пьяццолла, Escualo

Астор Пьяццолла, Oblivion

Рафаэль Ферро/Хулио Иглесиас, Abrazame

Кристина Крит, Если бы Карибы

Джек Фина, Шмелиное буги

Мэрайя Кери/Уолтэр Афнасьефф, All I Want For Christmas Is You

Исполнители:

Анастасия Никитина (вокал)

Ансамбль «Ударная компания»: