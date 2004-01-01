Куда приводят мечты
Концерт ансамбля «Ударная компания»
Концерт ансамбля «Ударная компания»
Предновогодняя программа «Куда приводят мечты» – это лучшие произведения мировой классической, эстрадной, джазовой и латиноамериканской музыки. И самое интересное то, что все они исполняются на ударных инструментах!
Ксилофон, глокеншпиль, рояль, бонго, конго, гуиро, кахон, литавры, рейнстик, гранд-касса, тамбурины, клаве, гонг – это далеко не полный список инструментов, которые будут звучать в этот вечер. И если вы задаётесь вопросом – как это возможно исполнить только на ударных – приходите на наш концерт и сами всё услышите!
А приятным сюрпризом для всех будет участие в программе Анастасии Никитиной, полуфиналистки телевизионного вокального шоу «Ты – супер!». В сопровождении Ударной компании Анастасия исполнит песни, которые совершенно точно подарят всем нам праздничное настроение.
В программе:
I отделение
II отделение
Исполнители:
Ансамбль «Ударная компания»:
400-500 р.