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Кубок Конфедераций 2017

Прямые трансляции кубка конфедераций в баре «М-клуба»

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События: Видеотрансляции, Соревнование.

Все матчи с участием сбороной России, будут сопровождаться веселой развлекательной программой от наших ведущих – Суханов Иван и Maxim Special. Отмечаем забитые голы нашей сбороной угощением от бара! В программе розыгрыш призов и подарков среди болельщиков.

Расписание трансляций:

17 июня, 18:00. Россия – Новая Зеландия

21 июня, 18:00. Россия – Португалия

24 июня, 18:00. Мексика – Россия

28 июня, 21:00. Первый полуфинал (A1 – B2)

29 июня, 21:00. Второй полуфинал (B1 – A2)

2 июля, 15:00. Матч за 3-е место

2 июля, 21:00. Финал

Команды-участники и время трансляций финальных и полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно.

«М-Клуб» отеля «Меридиан»
17 июня
18:00
21 июня
18:00
24 июня
18:00
28 июня
21:00
29 июня
21:00
2 июля
15:00
2 июля
21:00
Цены

Справки по телефону: 288-751

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