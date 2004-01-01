Кубок Конфедераций 2017

Все матчи с участием сбороной России, будут сопровождаться веселой развлекательной программой от наших ведущих – Суханов Иван и Maxim Special. Отмечаем забитые голы нашей сбороной угощением от бара! В программе розыгрыш призов и подарков среди болельщиков.

Расписание трансляций:

17 июня, 18:00. Россия – Новая Зеландия

21 июня, 18:00. Россия – Португалия

24 июня, 18:00. Мексика – Россия

28 июня, 21:00. Первый полуфинал (A1 – B2)

29 июня, 21:00. Второй полуфинал (B1 – A2)

2 июля, 15:00. Матч за 3-е место

2 июля, 21:00. Финал

Команды-участники и время трансляций финальных и полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно.