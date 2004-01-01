Кубок Конфедераций 2017
Прямые трансляции кубка конфедераций в баре «М-клуба»
Прямые трансляции кубка конфедераций в баре «М-клуба»
Все матчи с участием сбороной России, будут сопровождаться веселой развлекательной программой от наших ведущих – Суханов Иван и Maxim Special. Отмечаем забитые голы нашей сбороной угощением от бара! В программе розыгрыш призов и подарков среди болельщиков.
Расписание трансляций:
17 июня, 18:00. Россия – Новая Зеландия
21 июня, 18:00. Россия – Португалия
24 июня, 18:00. Мексика – Россия
28 июня, 21:00. Первый полуфинал (A1 – B2)
29 июня, 21:00. Второй полуфинал (B1 – A2)
2 июля, 15:00. Матч за 3-е место
2 июля, 21:00. Финал
Команды-участники и время трансляций финальных и полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно.
Справки по телефону: 288-751