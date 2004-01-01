Кубок Белого моря 2018

К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские команды из населенных пунктов Мурманской области.

Состав команды - 2 участника и 1 тренер - представитель. Возраст участников от 14 лет. Регистрация участников будет проходить 14 июля 2018 г. на площадках ул. Спортивная.

Заявки на участие в соревнованиях, заверненные врачом, подписью и печатью руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы предъявляются в судейскую коллегию перед началом соревнования. Поддтверждение на участие высылаются до 11 июля 2018 г. по e-mail, тел. 8(815-59) 5-17-44, факс 8 (815-59) 5-18-33.

Программа соревнований: