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Кубок Белого моря 2018

Соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд

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События: Спорт.

К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские команды из населенных пунктов Мурманской области.

Состав команды - 2 участника и 1 тренер - представитель. Возраст участников от 14 лет. Регистрация участников будет проходить 14 июля 2018 г. на площадках ул. Спортивная. 

Заявки на участие в соревнованиях, заверненные врачом, подписью и печатью руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы предъявляются в судейскую коллегию перед началом соревнования. Поддтверждение на участие высылаются до 11 июля 2018 г. по e-mail, тел. 8(815-59) 5-17-44, факс 8 (815-59) 5-18-33. 

Программа соревнований:

  • 14 июля: Мужской и женский турнир
  • 15 июля: Микст турнир

Умба
c 14 по 15 июля

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