Объявляем о проведении в городе-герое Мурманске открытого международного турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»!

Турнир является отборочным на Чемпионат Мира 2017 года.

В основной программе фестиваля:

«Что? Где? Когда?» - 6 туров по 12 вопросов (редакторы: Сергей Абрамов, Мишель Матвеев, Андрей Абрамов, Максим Мерзляков, Александр Кудрявцев).

«Брейн-ринг» для лучшей восьмерки команд по итогам первого дня.

«Своя игра» для всех желающих.

Также в субботу после основного турнира все желающие команды смогут отыграть синхронный турнир «Кубок городов».

Будем рады видеть вас гостями Кольского Заполярья!

Организаторы: Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, Мурманский Дом молодежи и Мурманский юношеский клуб интеллектуальных игр