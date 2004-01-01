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Кубок Арктики

Открытый международный турнир по интеллектуальным играм

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События: Фестивали, Соревнование.

Объявляем о проведении в городе-герое Мурманске открытого международного турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»!

Турнир является отборочным на Чемпионат Мира 2017 года.

В основной программе фестиваля:

«Что? Где? Когда?» - 6 туров по 12 вопросов (редакторы: Сергей Абрамов, Мишель Матвеев, Андрей Абрамов, Максим Мерзляков, Александр Кудрявцев).

«Брейн-ринг» для лучшей восьмерки команд по итогам первого дня. 

«Своя игра» для всех желающих.

Также в субботу после основного турнира все желающие команды смогут отыграть синхронный турнир «Кубок городов».

Будем рады видеть вас гостями Кольского Заполярья!

Организаторы: Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, Мурманский Дом молодежи и Мурманский юношеский клуб интеллектуальных игр

AZIMUT
c 1 по 2 апреля
Цены

Прием заявок на участие осуществляется на официальном сайте Турнира

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