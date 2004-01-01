Kегендарный Кубанский казачий хор представит программу «Любо, братцы, любо!»

Кубанский казачий хор ведёт свою историю с 1811 года, являясь старейшим национальным коллективом страны и славится своей неповторимой певческой культурой, колоссальным репертуаром и уникальным исполнительским стилем. Основу репертуара легендарного коллектива составляют народные казачьи песни и танцы, записанные в станицах Краснодарского края в обработке художественного руководителя, народного артиста России и Украины, лауреата Госпремии, доктора искусствоведения, профессора, композитора Виктора Гавриловича Захарченко. Кубанский хор был, есть и остаётся уникальнейшим коллективом, завоевавшим любовь и признание зрителей по всему миру.

По мнению и оценкам экспертов-музыковедов Кубанский хор признан жемчужиной мировой культуры. По словам Владимира Минина, коллектив воплощает «духовное здоровье нации». В нём видят «национальное достояние не только Кубани, но и России» (Иосиф Кобзон). По отзыву Александры Пахмутовой, это коллектив «на редкость самобытный, истинно национальный, трогающий до слез и захватывающий слушателей своей колоссальной духовной энергией». Видный дипломат, посол РФ в Королевстве Дания Д.Б.Рюриков писал: «Хор – символ нации, ее душа, ее корни, память предков… К каждому слушателю приходит радость и гордость от принадлежности к великому народу, великой истории, великой культуре».

В концертную программу «Любо, братцы, любо!», предлагаемую зрителю, вошли лучшие номера и постановки, созданные за более чем 200-летнюю историю коллектива. Одним словом, вы увидите легендарный Кубанский казачий хор, и казаки расскажут и покажут вам большую программу, которую Вы ещё не слышали и не видели!