Кукисвумчорр - некогда крохотное поселение, а сегодня - микрорайон города Кировска, - та отправная точка, с которой началось промышленное освоение Хибин. Своё название посёлок получил от имени горы, у подножия которой он находится и которое переводится с саамского как «горный массив у длинной долины».

Работы представляют взгляд авторов на свой родной городок - его будни и праздники, виды из своего окна, ежедневные уличные зарисовки, величественные горы, озера, природу, и, конечно, его жителей.

Произведения прошлых лет, представленные в экспозиции, были выполнены под руководством преподавателей ДХШ №3, работавших в Кукисвумчорре (с 2017 года - филиал ДШИ им. А. С. Розанова г. Кировска) в разные годы: Н. Н. Калистратовой, Т. И. Бондаренко, Л. Г. Червинской, Н. П. Новицкой. Сегодня с юными художниками микрорайона Кукисвумчорр работают два преподавателя: Н. Е. Елизарова и О. И. Данилова. Работы их воспитанников составляют главную часть экспозиции.