Ксилография – самая древняя техника гравюры. Ее название происходит от древнегреческих слов «дерево», «пишу» и обозначает гравюру на дереве.

На выставке экспонируется более 20 произведений известных отечественных графиков признанных мастеров ксилографии: Фаворский Владимир Андреевич, Константинов Федор Денисович, Колчанов Аркадий Михайлович, Бурмагины Генриетта Николаевна и Николай Васильевич, Верхоланцев Михаил Михайлович. Представлены копии с произведений Василия Корня -одного из первых русских граверов по дереву, создателя первой в России гравированной иллюстрированной Библии.