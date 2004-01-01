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Ксилография

Выставка из фондового собрания музея, посвященная искусству графики

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События: Выставки.

Ксилография – самая древняя техника гравюры. Ее название происходит от древнегреческих слов «дерево», «пишу» и обозначает гравюру на дереве.

На выставке экспонируется более 20 произведений известных отечественных графиков признанных мастеров ксилографии: Фаворский Владимир Андреевич, Константинов Федор Денисович, Колчанов Аркадий Михайлович, Бурмагины Генриетта Николаевна и Николай Васильевич, Верхоланцев Михаил Михайлович. Представлены копии с произведений Василия Корня -одного из первых русских граверов по дереву, создателя первой в России гравированной иллюстрированной Библии.

Художественный музей
c 15 ноября по 15 декабря

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