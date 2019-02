Представляем Ксению Спахову, которая сыграет свой зажигательный сэт 23 февраля в клубе Pin Up!

Ksenia Spahova – диджей из Петербурга. Ее миксы интеллигентны, однако, базируются на остром техно бите, хрустящем эсиде и даже модном диско-хаусе. За 5 лет музыкального пути Ксюша отыграла во многих именитых заведениях Санкт-Петербурга, а также на закрытых вечеринках и гастролях в самых разных точках страны.

Ксюша успешно синтезирует disco, nudisco, soulfunk, indie, house, deep в сочный сет.

Выступления: Geek Picnik (fest\spb), STEREOLETO (fest\spb), Griboedov Club (spb), Griboedov Hill (spb), CrazyWine (spb), Pinch Bar (spb), Kroo Cafe (spb), Union Bar (spb), Central Station (spb), Fusion club (spb) KVADRAT (spb), EVO Music Bar (spb), Friends Only Bar (spb), Fabric Bar Manufacture (spb), Opera Club (spb), Friends Bar (spb), Биржа Бар (spb), Stand-Up Club (msc), Wicked (msc), WoW club (msc), The CLUB (msc), WoW club (msc) COCOS Bar (sochi) Garin Bar (Murmansk), Штаб (tlt), BQBar (tlt), Chaika on the beach(yalta)& ect.