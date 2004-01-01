Крыши, лестницы, дома...

Цылева Ольга родилась в г. Димитровграде Ульяновской области в 1975 году. В 1996 г. окончила Екатеринбургское Художественное Училище им. Шадра, театрально-декорационное отделение.

В 2007 г. окончила Уральский Государственный Университет им. Горького, факультет искусствоведения и культурологии.

Автор на протяжении всего своего творческого пути принимала и продолжает принимать активное участие в городских, областных художественных выставках и конкурсах в Екатеринбурге, Мурманске, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

Работы художницы находятся в галереях и частных коллекциях России, Европы и США. На новой выставке художница представляет продолжение живописной серии работ 2016-го года «Разноцветный Мурманск». Ольга снова приглашает зрителей вместе с ней прогуляться по городу и его окрестностям, посмотреть с различных ракурсов на знакомые улицы и дворы Мурманска, привлекшие внимание автора.

Также на выставке представлены несколько веселых портретов – это известные и неизвестные жители Мурманска и Кольского края, друзья художницы.

Место проведения: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).