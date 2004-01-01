Крыши, лестницы, дома...
Выставка живописи Ольги Цылёвой
Выставка живописи Ольги Цылёвой
Цылева Ольга родилась в г. Димитровграде Ульяновской области в 1975 году. В 1996 г. окончила Екатеринбургское Художественное Училище им. Шадра, театрально-декорационное отделение.
В 2007 г. окончила Уральский Государственный Университет им. Горького, факультет искусствоведения и культурологии.
Автор на протяжении всего своего творческого пути принимала и продолжает принимать активное участие в городских, областных художественных выставках и конкурсах в Екатеринбурге, Мурманске, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.
Работы художницы находятся в галереях и частных коллекциях России, Европы и США. На новой выставке художница представляет продолжение живописной серии работ 2016-го года «Разноцветный Мурманск». Ольга снова приглашает зрителей вместе с ней прогуляться по городу и его окрестностям, посмотреть с различных ракурсов на знакомые улицы и дворы Мурманска, привлекшие внимание автора.
Также на выставке представлены несколько веселых портретов – это известные и неизвестные жители Мурманска и Кольского края, друзья художницы.
Место проведения: пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).
Справки по телефонам: 42-86-68, 42-45-86
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