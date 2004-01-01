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Крымский мост

Встреча с участниками духовно-культурной миротворческой экспедиции

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События: Встреча, Благотворительная акция, Акции.

С 25 ноября по 2 декабря духовно-культурная экспедиция «Крымский мост» пройдет по маршруту Севастополь – Москва – Мурманск. Она посвящена 100-летию мученической кончины святых Царственных Страстотерпцев, 60-летию Союза писателей России, 40-летию Мурманской областной общественной организации Союза писателей России и открытию Крымского моста. Экспедиция организована по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря Севастопольским региональным отделением Союза писателей России, севастопольским благочинием при поддержке Правительства Севастополя и Черноморского флота.

В экспедиции принимают участие писатели, представители духовенства, деятели культуры, журналисты. В местах остановки экспедиции проходят встречи с жителями и выступления участников экспедиции. Встреча с мурманчанами пройдет в Областной научной библиотеке. Почитателей художественного слова ждет встреча с представителями севастопольской писательской организации Татьяной Ворониной, Николаем Ильченко, Татьяной Шороховой, Ириной Поливцевой.

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