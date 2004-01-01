Крым в фотографиях 1880-1910-х годов

Представленные на выставке в разных видах, жанрах, формах, форматах и техниках образцы исторических художественных фотографий Крыма дают возможность специалистам и широкой публике воочию соприкоснуться с археологической, архитектурной и пейзажной самобытностью «полуострова сокровищ» в рамках обозначенного периода, сохранив для многих поколений приметы ушедших эпох, их неповторимую энергетику, зафиксировав для нас исчезнувшие или измененные местности и памятники архитектуры Тавриды (скала Монах в Симеизе, церкви в Севастополе и Карасане, Музей древностей на керченской горе Митридат, Александровский фонтан в Бахчисарае, дворец Суук-Су в Гурзуфе и др.).

Уникальное соединение красоты и гармонии природы с богатой культурной родословной – античной, византийской, средневековой, восточной и современной европейской цивилизаций – было и будет привлекательно для путешественников и фотографов во все времена.