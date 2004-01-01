Крылья любви: письма с фронта

Мурманская областная научная библиотека приглашает на литературно-музыкальный вечер из цикла патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Главным действующим героем встречи станет лётчик минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного Флота, гвардии старший лейтенант Евгений Францев, воевавший на Кольской земле.

Участники мероприятия познакомятся с героической биографией летчика, увидят кинохронику военных лет, услышат фрагменты его фронтовых писем, песни о войне, стихотворные строки, посвященные войне в Заполярье.