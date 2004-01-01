Крылья любви: письма с фронта

Областная научная библиотека открывает цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии.

Главным лицом первого мероприятия проекта станет Герой Советского Союза, летчик Петр Георгиевич Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 г. и ставший, после гибели Бориса Феоктистовича Сафонова, самым молодым командиром истребительного полка. За 22 месяца войны Сгибнев совершил 318 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил 19 самолетов противника. Петр Георгиевич погиб 3 мая 1943 года, похоронен в городе Североморске, где его имя носит одна из улиц. Бюст героя установлен на Аллее героев - авиаторов Военно-морского музея Северного флота в поселке Сафоново.

Участники мероприятия познакомятся с героической биографией Петра Сгибнева, увидят кинохронику военных лет, в исполнении актеров Областного театра кукол будут прочитаны фронтовые письма.