Крылья любви: фронтовые письма летчиков – североморцев (1941-1945 гг.)

Автор идеи и составитель нового издания – Александр Викторович Ковалев.

В сборник вошли фронтовые письма, фотографии летчиков-североморцев, Героев Советского Союза – Петра Сгибнева, Евгения Францева и Александра Шипова, их родственников и знакомых. Оригиналы документов хранятся в фондах Музея Военно-воздушных сил Северного флота (п. Сафоново).

Отдельная глава книги посвящена проекту «Крылья любви: письма с фронта», который несколько лет реализует Областная научная библиотека.

Издание представят его составитель – Александр Викторович Ковалев, заведующий Музеем Военно-воздушных сил Северного флота Сергей Викторович Чечеров.

Участники встречи услышат отрывки из фронтовых писем в исполнении актера Драматического театра Северного флота Алексея Башкирова и студентов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа.

Песни военной поры исполнит студентка Мурманского колледжа искусств Анна Корнакова.

Вниманию участников презентации будут представлены видеоролики, посвященные летчикам-североморцам.