Кружевной орнамент русских зим

Кружевные узоры еще в XVII веке на Руси плели из золотых и серебряных нитей. Позднее в России сложились действующие кружевные центры, из них самые известные — Вологодский, Елецкий, Вятский, Михайловский, Белевский. Производство кружева сохранено и в бывших промысловых центрах — Балахне и Кириши.

Кружева каждой местности отличаются друг от друга стилистикой рисунка и сочетанием элементов кружева — плетешков, насновок, паучков и полотнянок разных видов. Кружевные узоры, как морозные узоры на стекле. В них присутствует неповторимая сказочная красота, похожая на зимнюю волшебную сказку.

На выставке из собрания музея представлены изделия лучших кружевниц Кольского полуострова: Елены Борисовны Успенской, Зои Васильевны Логиновой, Елены Николаевны Тиуновой, Ольги Васильевны Коноваловой и других.