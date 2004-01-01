Клуб «Кружевница» был создан в 1981 году врачом-офтальмологом Аделаидой Рожковой. В самом начале в нём было 45 участниц, многие из которых окончили курсы кружевоплетения у педагога Нины Лебедевой в Доме культуры моряков.

После отъезда Аделаиды Ивановны из Мурманской области коллектив возглавила Елена Успенская. Следующим председателем клуба, в 2005 году, стала Елена Григорьева – талантливый мастер, отдавшая любимому делу уже больше четверти века. Она стояла у истоков создания творческого коллектива клуба, принимала самое активное участие в выставочной деятельности. Сегодня тех, кто продолжает традиции кружевоплетения в нашем регионе, насчитывается всего 20 человек.

За 35 лет деятельности кружевные изделия мастериц были представлены на Всесоюзных, Всероссийских и региональных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Ульяновске, Костроме, Новосибирске, Карелии, Архангельской области, Ростове Великом и других регионах. Их работы побывали на Международных выставках в Венгрии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Клуб «Кружевница» имеет звание лауреата II и III Всесоюзного фестиваля народного творчества РСФСР, также в копилке клуба множество наград, дипломов и благодарственных писем.

Кружево – выдающееся явление народной культуры. Русское кружево по праву получило мировое признание. Современное кружевоплетение как вид декоративно-прикладного искусства сохраняет и развивает традиции прошлого. При создании кружева используется всего один материал – гибкая тонкая нить: льняная, хлопчатобумажная, шелковая или металлическая. Именно переплетение нитей без тканой основы образует узорное полотно – кружево.



