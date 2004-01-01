Круг друзей
Концерт памяти М. Круга
Концерт памяти М. Круга
Концертное агентство Interfest представляет. В этому году легендарному музыканту и исполнителю Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет... В Мурманске пройдёт концерт его памяти, получивший название «Круг друзей».
Со сцены прозвучат песни Михаила Круга в исполнении:
Инны Наговицыной
Леонида Телешева
Игоря Слуцкого
Юрия Кузнецова-Таёжного (сыграл Михаила Круга в сериале «Легенды о Круге»).
Между песнями воспоминаниями о музыканте поделится родная сестра Михаила Круга – Ольга Медведева, которая будет ведущей концерта.
Приходите на вечер воспоминаний и любимых песен Михаила Круга.
900-2500 р.
Билеты можно приобрести по ссылке