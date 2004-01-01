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Круг друзей

Концерт памяти М. Круга

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События: Концерты.

Концертное агентство Interfest представляет. В этому году легендарному музыканту и исполнителю Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет... В Мурманске пройдёт концерт его памяти, получивший название «Круг друзей».

Со сцены прозвучат песни Михаила Круга в исполнении:

Инны Наговицыной
Леонида Телешева
Игоря Слуцкого
Юрия Кузнецова-Таёжного (сыграл Михаила Круга в сериале «Легенды о Круге»).

Между песнями воспоминаниями о музыканте поделится родная сестра Михаила Круга – Ольга Медведева, которая будет ведущей концерта.

Приходите на вечер воспоминаний и любимых песен Михаила Круга.

Атлантика
30 октября
19:00
Цены

900-2500 р.

Билеты можно приобрести по ссылке

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