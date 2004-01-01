Ты молод? Крут? И креативен? Тебе от 14 до 30 лет?

Тогда ждём тебя на областном конкурсе молодежного творчества «Круче всех!» на платформе ZOOM!

Организатор - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Конкурс представляет собой интерактивную игру в формате телепередачи «Где логика?».

Собери свою команду (до 6 человек), выполняй задания, отвечай на вопросы и докажи, что вы - круче всех!

НЕ забудь отправить заявку по ссылке.



