Круче всех
Конкурс молодежного творчества
Конкурс молодежного творчества
Ты молод? Крут? И креативен? Тебе от 14 до 30 лет?
Тогда ждём тебя на областном конкурсе молодежного творчества «Круче всех!» на платформе ZOOM!
Организатор - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Конкурс представляет собой интерактивную игру в формате телепередачи «Где логика?».
Собери свою команду (до 6 человек), выполняй задания, отвечай на вопросы и докажи, что вы - круче всех!
НЕ забудь отправить заявку по ссылке.
8 (8152) 45-76-58