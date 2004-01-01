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Круче всех

Конкурс молодежного творчества 

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События: Игра, Конкурсы.

Ты молод? Крут? И креативен? Тебе от 14 до 30 лет?
Тогда ждём тебя на областном конкурсе молодежного творчества «Круче всех!» на платформе ZOOM!
Организатор - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Конкурс представляет собой интерактивную игру в формате телепередачи «Где логика?». 
Собери свою команду (до 6 человек), выполняй задания, отвечай на вопросы и докажи, что вы - круче всех! 

НЕ забудь отправить заявку по ссылке.

Город Мурманск
17 октября
14:00
Цены

8 (8152) 45-76-58

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