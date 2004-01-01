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Впервые в Мурманске! Воинствующие эстеты из интеллигентного творческого объединения Кровосток представят Мурманску новый альбом «ЧБ» и все проверенные временем боевики на концерте в клубе «Гольфстрим»!

Кровосток – легендарные представители отечественного хип-хопа, музыка которых в наши дни стала для многих главным проводником в реалии ушедшей эпохи, оказавшей огромное влияние на культуру современной России.

Полные ярких образов, крайностей и преисполненные иронией строки Кровостока не понаслышке знакомы без преувеличения всем россиянам, вне зависимости от их возраста или профессии. Такого заметного успеха группа, никогда не делавшая ставки на широкие пиар-кампании и громкие выходки перед объективами камер, достигла своими атмосферными текстами и уникальной подачей, делающими их творчество по-настоящему близким и понятным каждому, но в то же время не теряющим своей сложности и злободневности.

Впервые за всё время существования Кровосток наконец посетят Мурманск в рамках тура, приуроченного к выходу их нового альбома – «ЧБ». Группа обещает своим слушателям большую программу, во время которой музыканты исполнят как все новые треки, так и излюбленные хиты с прошлых альбомов, вот уже долгие годы не выходящие из плейлистов у всей страны.