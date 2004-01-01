«Кросс нации» – это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. Организаторами этого массового забега выступают – Министерство спорта РФ, ФГУ «Управление спортивных мероприятий», Всероссийская федерация легкой атлетики, а также органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ.

В 2017 году «Кросс нации» состоится в 14-ти муниципальных образованиях Мурманской области. Центральный старт пройдет в Мурманске. На дорожки парков и стадионов выйдут около 4000 любителей легкой атлетики.

Подробная информация на сайте Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.