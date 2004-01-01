Кривое зеркало

Ограничения: 6+

В этот вечер на сцене – ваши любимые артисты Михаил Церишенко, Александр Морозов,Виктор Разумовский и Михаил Вашуков!

У вас есть отличный повод хорошо провести время и от души посмеяться. И как известно, смех продлевает жизнь! Это яркое позитивное шоу подарит вам замечательное настроение и зарядит положительными эмоциями на неделю вперед. Приходите веселиться! Два часа хорошего настроения никому не помешают!