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Кривое зеркало

Супер-хохот-шоу звезд известной телепередачи с программой «Хочешь жить – умей смеяться!»

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Ограничения: 6+
События: Концерты, Шоу.

В этот вечер на сцене – ваши любимые артисты Михаил Церишенко, Александр Морозов,Виктор Разумовский и Михаил Вашуков!

У вас есть отличный повод хорошо провести время и от души посмеяться. И как известно, смех продлевает жизнь! Это яркое позитивное шоу подарит вам замечательное настроение и зарядит положительными эмоциями на неделю вперед. Приходите веселиться! Два часа хорошего настроения никому не помешают!

ДК им. С.М. Кирова
28 февраля
19:00
Цены

1000-1500 р.

Информация по телефону: 707-807

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