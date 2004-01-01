Криптовалютный бизнес Stand Up

Миссия Alpha Cash – научить каждого зарабатывать на криптовалюте. Сегодня число пользователей платформы превышает 80 тыс. человек, и, в общей сложности, наши партнеры получили более 5 млрд рублей до завершения бета-теста.



О том, как нашей команде удалось достичь таких результатов расскажут партнеры компании в Мурманске.



На нашем криптовалютном Stand Up'e вы узнаете как пользоваться платформой, создавать портфели в различных криптовалютах, и каковы условия их продажи. Перспективы криптовалют и фиатных денег, как заработать без вложений и как обезопасить себя от мошенников.



Наши эксперты объяснят как работают продукты компании: Alpha Card, Alpha Broker и другие – и почему нужно включать автореинвест, если вы рассчитываете на долгосрочную прибыль от инвестиций и многое многое другое!

Мероприятие пройдет в конференц-зале «Санкт-Петербург».

Телефон для записи: +79643085386 (Вячеслав)