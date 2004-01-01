Криптовалюта и блокчейн технологии
Семинар от компании Alpha Cash, на котором вы узнаете как заработать на криптовалюте
Семинар от компании Alpha Cash, на котором вы узнаете как заработать на криптовалюте
За 2017 год биткоин вырос на 1000%, и продолжает расти. Другая криптовалюта — Etherium, выросла за год в 47 раз. Продолжает расти.
На нашем семинаре Вы узнаете:
Почему это интересно?
Потому что криптовалюта — это золотой клондайк. Те, кто в начале 2017 года вложил 1000$ в биткоин, сегодня имеет 10 000$. Кто вложил столько же в Etherium, получил 47 000$. И никаких причин для падения или остановки курса — нет.
Искусство зарабатывать на криптовалюте — в умении построить правильную стратегию инвестирования. Этому мы и посвятили семинар.
Также в семинар входит презентация компании Alpha Cash, которая занимается популяризацией криптовалюты и облегчает работу с ней: оплату покупок в магазинах, транзакции другим людям, инвестирование и т.д.
Семинар проведет Дашкевич Илья, специалист по криптовалюте и официальный спикер компании Alpha Cash. За первые месяцы работы с криптовалютой заработал более 1 000 000 рублей, эксперт в области инвестирования и заработке на криптовалюте.
Семинар пройдет в конференц-зале «Санкт-Петербург».
Задайте ваш вопрос по телефону: 8911-340-85-36 либо в ВК (Илья Дашкевич).
Вход свободный, зал рассчитан на 50 мест