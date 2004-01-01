Криптовалюта и блокчейн технологии

За 2017 год биткоин вырос на 1000%, и продолжает расти. Другая криптовалюта — Etherium, выросла за год в 47 раз. Продолжает расти.

На нашем семинаре Вы узнаете:

Основные правила игры на криптовалюте. Что нужно знать, чтобы выгодно инвестировать?

Как зарабатывают на криптовалюте? Правильное инвестирование, ICO, трейдинг, межбиржевая торговля, майнинг.

В чем будущее технологии блокчейн и биткоина? Прогнозы ведущих аналитиков, тренды на рынке криптовалюты и то, на что стоит обратить внимание именно вам.

Прогнозы по курсу криптовалюты на декабрь 2017 и весь 2018 год.

Почему это интересно?



Потому что криптовалюта — это золотой клондайк. Те, кто в начале 2017 года вложил 1000$ в биткоин, сегодня имеет 10 000$. Кто вложил столько же в Etherium, получил 47 000$. И никаких причин для падения или остановки курса — нет.



Искусство зарабатывать на криптовалюте — в умении построить правильную стратегию инвестирования. Этому мы и посвятили семинар.



Также в семинар входит презентация компании Alpha Cash, которая занимается популяризацией криптовалюты и облегчает работу с ней: оплату покупок в магазинах, транзакции другим людям, инвестирование и т.д.



Семинар проведет Дашкевич Илья, специалист по криптовалюте и официальный спикер компании Alpha Cash. За первые месяцы работы с криптовалютой заработал более 1 000 000 рублей, эксперт в области инвестирования и заработке на криптовалюте.

Семинар пройдет в конференц-зале «Санкт-Петербург».



Задайте ваш вопрос по телефону: 8911-340-85-36 либо в ВК (Илья Дашкевич).

