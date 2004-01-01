Лекторий «Край, в котором я живу» открывает новый сезон. Главный слоган сезона – «как это устроено, как это работает», а значит, любознательных участников ждут не только теоретические лекции, но и много практических занятий.

Сезон начинается с очень актуальной лекции «Квартирный вопрос – решения с гарантией в тысячи лет».

Осень – пора готовить к зиме свое жилище. Кто и как в дикой природе решает этот «квартирный вопрос»: кто использует «капитальное строение», кто меняет квартиру каждый год, а кому «под каждым кустом готов и стол, и дом»? Разобраться, как решают свои жилищные вопросы представители животного мира, нам поможет Виктор Петров, заместитель руководителя Дирекции региональных особо охраняемых природных территорий Мурманской области, председатель Совета Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества.