Край, в котором я живу

Ботаники, что у вас есть вкусного? Ответ на этот вопрос может быть развернутым и очень интересным. Потому что примерно 50–60% от сбалансированного рациона питания здорового человека занимают продукты растительного происхождения.

О том, что из мурманских растений можно и даже полезно использовать в пищу, участникам встречи расскажет Екатерина Копеина, младший научный сотрудник лаборатории флоры и растительных ресурсов Полярно-альпийского ботанического сада-института, член Русского Ботанического общества.