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Край, в котором я живу

Лекция, посвященная полезным растениям вокруг нас

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События: Лекции.

Ботаники, что у вас есть вкусного? Ответ на этот вопрос может быть развернутым и очень интересным. Потому что примерно 50–60% от сбалансированного рациона питания здорового человека занимают продукты растительного происхождения.

О том, что из мурманских растений можно и даже полезно использовать в пищу, участникам встречи расскажет Екатерина  Копеина, младший научный сотрудник лаборатории флоры и растительных ресурсов Полярно-альпийского ботанического сада-института, член Русского Ботанического общества. 

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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