Край в котором я живу

Участники лектория продолжат искать ответы на загадки, которые задает заполярная природа.

Осенняя встреча посвящена болезням растений в лесу, в городе и на даче и методам помощи зеленым насаждениям. Например, сернистый газ препятствует развитию гриба, провоцирующего развитие ржавчины листьев березы. Именно поэтому в прошлом году березняки около Мончегорска радовали глаз, тогда как по области берёзовые леса рано потеряли листву. Отчего в городах Мурманской области чернеют ягоды рябины? Об этом и многом другом расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией наземных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Людмила Георгиевна Исаева.