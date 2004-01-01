Край в котором я живу

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Лекторий начинает новый сезон в городе Мурманске

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События: Лекции.

Участники лектория продолжат искать ответы на загадки, которые задает заполярная природа. 
Осенняя встреча посвящена болезням растений в лесу, в городе и на даче и методам помощи зеленым насаждениям.  Например, сернистый газ препятствует развитию гриба, провоцирующего развитие ржавчины листьев березы. Именно поэтому в прошлом году березняки около Мончегорска радовали глаз, тогда как по области берёзовые леса рано потеряли листву. Отчего в городах Мурманской области чернеют ягоды рябины? Об этом и многом другом расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией наземных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Людмила Георгиевна Исаева.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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