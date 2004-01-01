Край Света 2017

Третий раз случится безумный многодневный марафон панк-рока и метала на Кольской земле! На самом севере континента, дальше только Арктика. DIY-фестиваль КРАЙ СВЕТА ждет участников и гостей под палящим незаходящим солнцем, где сегодня +3, а завтра +30.

Первый и второй фестивали принесли нам много опыта, много хороших отзывов и ещё больше новых друзей по всей стране! Ждем всех в июле – в этом году мы, как водится, намерены развивать свои удачные начинания и исправлять прошлогодние ошибки! В этот раз вас ждет кое-что новенькое и ещё более интересное!

КРАЙ, где кончается земля. КРАЙ, где деревья едва достают до груди взрослого человека. КРАЙ чистых озер и непуганных зверей. КРАЙ, где солнце не заходит за горизонт месяцами. КРАЙ СВЕТА.

Напоминаем наши основные позиции – мы против расизма и национализма, а также дискриминации во всех её проявлениях. Всех приверженцев данных идеологий просим не беспокоить. Всех, кто уважает других и не подвержен предрассудкам мы рады видеть.

Место проведения: на 50 километров южнее Мурманска (подробности в группе ВК).

Список выступающих:

БОЛТ69 (PUNK ROCK, ТВЕРЬ)

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК (HARDCORE PUNK, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

CASUS (METALPUNK\CRUST, ДОМОДЕДОВО)

POWER STREET ATTACK (MELODIC HARDCORE, ЧЕРЕПОВЕЦ)

BURNING FLAG (PUNK HARDCORE, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ДКХ (PUNK ROCK, МУРМАНСК)

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ (CRUST, МУРМАНСК)

WARZUGAH (BLACK METAL\HARDCORE, МУРМАНСК)

RAD RAT (HARDCORE PUNK, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

HUNKIES POIES (PUNK HARDCORE, МУРМАНСК)

ДИБИЛ (PUNK\D-BEAT, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

RAMIREZ (MINCECORE, МУРМАНСК)

ТОПЬ (BLACK METAL, ПЕТРОЗАВОДСК)

REPRISAL (THRASH\BLACK, МУРМАНСК)

ZAPALMARKSA (ANTISYSTEM SOUND DISCO, АРХАНГЕЛЬСК)

EYE (PSYCHEDELIC\STONER\DOOM, МУРМАНСК)

WOLVES CHASE BUFFALO (POSTHARDCORE, МУРМАНСК)

[MOLODOI] (PUNK HARDCORE\CRUST, ЧЕБОКСАРЫ)

THE BOOBS (GARAGE PUNK, МУРМАНСК)

ЭЛЕКТРОСВИТЕР (GARAGE ROCK\STONER, МОСКВА)

RESERVOIR DOGS (GARAGE PUNK, МУРМАНСК)

DISBRAT (SCHOOL RAVE, КАРЕЛИЯ)

МАГИЯ РЕПТИЛИЙ (EMO PUNK, МУРМАНСК)

PROTONES (PUNK ROCK, АРХАНГЕЛЬСК)

COMIXHEROES (POPPY HARDCORE, МУРМАНСК)

ОП (APARTMENT ACOUSTIC, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

SWIMMING ME (NOW WAVE, МУРМАНСК)

ОТЕЦ (DRONE METAL\POSTMETAL, РОСТОВ-НА-ДОНУ)

CO-RAPTORS (SKATE PUNK\FASTCORE, МОСКВА)

ROSES ARE WEED (PUNK HARDCORE, ПЕТРОЗАВОДСК)