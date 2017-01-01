Край морошковый

Экспозиция включает издания Кольского научного центра Российской академии наук, Мурманского Арктического государственного университета, альбомы, программы Международного кинофестиваля «Северный Характер», каталоги Мурманскстата, поэзию авторов Кольского Севера, биобиблиографические указатели Надежды Большаковой и Михаила Орешеты.

Познакомиться с новостями Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР) поможет ряд новых изданий. Международный научно-исследовательский проект «Дети Арктики» (2003-2015 гг.) был направлен на изучение образовательного пространства Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Результатом работы стала коллективная монография специалистов Мурманского Арктического университета И. В. Рыжковой, С. И. Петошиной, Т. Д. Тегалевой «Международная проектная деятельность в сфере укрепления и сохранения здоровья и благополучия детей и подростков Баренцева Евро-Арктического региона». Научно-популярный журнал Арктического университета Норвегии «Оттар» в тематическом номере № 1/2017 «Добрососедство. Норвегия и Россия 1814-2014» рассматривает некоторые из граней соприкосновения между нашими приграничными районами, касающиеся политики, торговли, дипломатии. То, что у дипломатов БЕАР могут быть общие вкусовые пристрастия, доказывают сотрудницы Генерального Консульства Королевства Норвегии в книге « Кулинарно-философские искания Ольги Александровны и Нины Федоровны».

Тем, кто работает над сохранением традиций коренных и старожильческих народов Кольского Севера, интересен будет сборник методических материалов и сценариев «Приобщение детей к саамскому фольклору", изданном по итогам смотра-конкурса муниципальных культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Красочное издание «VIII Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного Федерального округа», познакомит с участниками фестиваля, проходящего раз в три года в поселке Умба.

История архитектурного шедевра деревянного зодчества Собора Воскресения Христова, сожженного в г. Кола английским фрегатом «Миранда» в 1854 году, - в иллюстрированном исследовании Геннадия Мокеева «Тройное солнце Лапландии». Цель издания – возродить утраченную святыню Севера. Маленьких читателей на выставке ждет встреча с рябиновыми гномами Екатерины Панфиловой «Ашуни: сказка с рябиновой ветки», морское путешествие на паруснике Татьяны Березюк «Между небом и землей».

Выставка работает в отделе краеведения.