Край милый Ловозерье, Край возрожденья дня…

Саами (саамы) – один из малочисленных коренных народов Севера, проживающий на территории Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Российские саамы – коренные жители Кольского полуострова. В русских летописях саамы называются лопь, лопари, лопины – «живущие на краю земли».

Саамы четырех стран говорят на саамском языке. Язык кольских саамов имеет 4 диалекта: иоканьгский, кильдинский, нотозерский, бабенский, а также ряд говоров.

В 1986 году был утвержден общесаамский национальный гимн «Песнь саамского народа». Автором текста является Исак Сабо, композитор Арне Сёрлие. С 1986 года у представителей саамского народа есть международный саамский флаг. Его автор - норвежская художница Астрид Бол. Символика флага представляет собой разноцветные вертикальные полосы - синяя, желтая, зеленая, красная. Они означают объединение саамов четырех стран – Норвегии, Финляндии, Швеции, России.

Книжная выставка знакомит с жизнью, традициями, верованиями кольских саамов.

В 2008 году было выпущен адаптированный вариант русского текста первого классического этнографического труда по саамам «Лапландия» («Лаппония»). Его автор - шведский ученый Иоанн Шеффер. Данный труд впервые был опубликован в 1673 году. Издание содержит богатейший материал по хозяйству, быту, верованиям саамов.

Особого внимания заслуживают издания «В краю летучего камня», «Материалы по быту лопарей». Автор этих работ В. В. Чарнолусский (1894—1969) – этнограф, художник, исследователь жизни и культуры российских саамов. В 1926 году он принимал участие в Лопарской экспедиции Русского географического общества. С 1927 по 1928 гг. участвовал в трёх экспедициях в восточную и северо-западную часть Кольского полуострова.

Декоративно-прикладному творчеству коренного населения Кольского полуострова посвящены книги: «Саамский костюм», «Саамские узоры», «Золотые руки мастеров земли Кольской», «Традиционный орнамент финноязычных народов Северо-Западной России».

На выставке представлены книги саамских поэтов и прозаиков - Октябрины Вороновой, Аскольда Бажанова, Надежды Большаковой, Эльвиры Галкиной, Ольги Перепелицы, Екатерины Коркиной, Ивана Матрехина, Софьяи Якимович.