Край, где смыкаются небо с землей…

В конце 20 века стремление приобрести новый художественный опыт подвигает мурманских художников к участию в творческих экспедициях на территории Кольского полуострова и за ее пределами. В 1978 году Арви Иванович Хуттунен, живописец, заслуженный художник России, возглавил творческую группу мурманских художников «Арктика». Творческих людей привлекла «очаровательная таинственность, загадочность и бесконечная красота этих мест».

Участники творческой группы: Анатолий Полищук, Тамара Зуева, Виктория Зубицкая, Виталий Бубенцов, Владимир Кумашов, Владимир Кузин, Валентина Петрова и другие. Основной целью объединения стало знакомство с Арктикой, создание новых произведений.

Группа «Арктика» прошла на судах семь морей арктического бассейна от Мурманска до бухты Провидения, совершила несколько переходов по трассе Северного морского пути (1978-1986). Находясь под магическим обаянием Арктики, все художники с восторгом писали свои произведения.

В зале музея гости увидят живописные и графические полотна, а также декоративно-прикладное искусство из собрания музея.