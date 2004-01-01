Анна Смирнова родилась в 1975 году. Училась в Ярославском художественном училище. В 2009 году окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (факультет изобразительного искусства).

Художник, фотограф, педагог. Член Союза художников России. Работает в технике масляной живописи и линогравюре в жанрах натюрморт, пейзаж, портрет. Работы находятся в общественных интерьерах и частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Германии. С 2000 года - участник многочисленных российских и зарубежных выставок.

Санкт-Петербург – один из самых красивых городов России, а для кого-то и мира, город, который невозможно забыть...Туда хочется возвращаться, бродить по улицам, вдыхать особенный воздух, восхищаться величием памятников. Во все времена он вдохновлял творческих людей. Писатели и поэты, певцы и танцоры, художники – все приезжают в него за исключительным вдохновением.

Выставка «Красуйся, град Петров» – настоящее признание автора в любви северной столице России.

В экспозиции представлено 35 графических работ в разных техниках, среди которых две линогравюры, побывавшие в 2017 году на Международной космической станции.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).