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Красотка Кабаре

Оперетта Имре Кальмана в постановке Московского театра оперетты

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Ограничения: 6+
События: Оперетта, Спектакли, Гастроли.

Театр «Московская оперетта» представляет трогательную оперетту венгерского композитора Имре Кальмана, которую сам автор посвятил своей жене и музе Вере Макинской.

Действие пьесы происходит в предвоенной Германии 30-х годов. В излюбленном кабаре новой германской элиты офицер встречает эстрадную певицу, в которую влюбляется больше жизни. «Порочную» связь немецкого аристократа и еврейки, поющей в кабаре, пытаются разрушить родители офицера.

Это одна из самых трогательных оперетт Кальмана, смешная и в меру наивная, полная радости и слез, тревог и волнений. Это рассказ о встрече, жизни и расставании Имре Кальмана с женщиной, которая стала его Музой.

Спектакль наполнен шутками и афоризмами, заставляющими смеяться и аплодировать житейской мудрости. Чарующая музыка, красивые танцы, великолепные костюмы и, конечно, любимцы публики – ведущие артисты Московского театра оперетты.

В ролях: Виталий Мишле, Инара Гулиева, Светлана Криницкая, Пётр Борисенко, Александр Каминский, Валерий Гончаренко, Ирина Пенкрат, Глеб Косихин.

Режиссер: Инара Гулиева

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут (с антрактом)

Атлантика
2 марта
19:00

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