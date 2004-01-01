Красота в глазах смотрящего

Николай Жолнин — мурманчанин во втором колене, родился в Мурманске в 1958 году. Фотографией занимается с 1968 года. С 1981 года — участник всероссийских, всесоюзных и международных фотовыставок. Лауреат областных и республиканских выставок. Работы демонстрировались в Норвегии, Финляндии, Германии, Голландии, Франции, Испании, Гонконге. Ряд авторских работ хранится в частных коллекциях в России и за рубежом.

В экспозиции Художественного музея представлены портреты, пейзажи, жанровые снимки.

Выставка посвящена юбилею фотографа.