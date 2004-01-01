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Красота Севера в отражении рук мастера

Выставка, приуроченная к Международному дню саамов

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События: Выставки.

Мурманский областной краеведческий музей представит на выставке саамское декоративно-прикладное искусство – явление глубоко оригинальное, самобытное.

Все работы из личной коллекции Анастасии Елисеевны Мозолевской. На выставке также экспонируются картины художников: Якова Алексеевича Комшилова, Николая Михайловича Морозова, Виктора Ивановича Алексеева, Владимир Александровича Пашкина из фондов ГОАУК МОКМ, Ивана Михайловича Галкина из коллекции Нины Елисеевны Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.

Краеведческий музей
c 6 февраля по 6 марта
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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