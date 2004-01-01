Красота Севера в отражении рук мастера
Выставка, приуроченная к Международному дню саамов
Выставка, приуроченная к Международному дню саамов
Мурманский областной краеведческий музей представит на выставке саамское декоративно-прикладное искусство – явление глубоко оригинальное, самобытное.
Все работы из личной коллекции Анастасии Елисеевны Мозолевской. На выставке также экспонируются картины художников: Якова Алексеевича Комшилова, Николая Михайловича Морозова, Виктора Ивановича Алексеева, Владимир Александровича Пашкина из фондов ГОАУК МОКМ, Ивана Михайловича Галкина из коллекции Нины Елисеевны Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка изданий, посвященных одному из древнейших и популярнейших напитков на земле
Выставка мурманского художника Всеволода Кузнецова