Красота Севера в отражении рук мастера

Мурманский областной краеведческий музей представит на выставке саамское декоративно-прикладное искусство – явление глубоко оригинальное, самобытное.

Все работы из личной коллекции Анастасии Елисеевны Мозолевской. На выставке также экспонируются картины художников: Якова Алексеевича Комшилова, Николая Михайловича Морозова, Виктора Ивановича Алексеева, Владимир Александровича Пашкина из фондов ГОАУК МОКМ, Ивана Михайловича Галкина из коллекции Нины Елисеевны Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.