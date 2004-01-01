Евгений Чуб родился в 1975 году. Окончил военно-морское училище. Рисует с детства, но художественного образования не имеет. В 2015 году впервые попробовал свои силы в масляной живописи.

Выставка «Красота и сила Севера» посвящена необычайной красоте нашего края и Республики Карелия, силе и мощи Северного флота, на котором Евгений служит и любимой семье автора.

В экспозицию выставки вошло 19 живописных произведений.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1.