150075

Красота и сила Севера

Выставка живописи Евгения Чуба

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Евгений Чуб родился в 1975 году. Окончил военно-морское училище. Рисует с детства, но художественного образования не имеет. В 2015 году впервые попробовал свои силы в масляной живописи.

Выставка «Красота и сила Севера» посвящена необычайной красоте нашего края и Республики Карелия, силе и мощи Северного флота, на котором Евгений служит и любимой семье автора.

В экспозицию выставки вошло 19 живописных произведений.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1.

Городской выставочный зал
c 7 августа по 2 сентября
Цены

Въход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?