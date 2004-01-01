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Красный

Выставка приурочена к открытию Культурно-выставочного центра Русского музея.

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События: Выставки.

Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея.

На экспозиции будет представлено 77 произведений XVII-XXI вв., среди которых работы Алексея Венецианова, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Константина Маковского, Николая Ге, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Давида Бурлюка и др. 

Культурно-выставочный центр Русского музея
8 сентября
17:00 (Открытие)
c 9 по 30 сентября

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