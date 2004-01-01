Красный
Выставка приурочена к открытию Культурно-выставочного центра Русского музея.
Выставка приурочена к открытию Культурно-выставочного центра Русского музея.
Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея.
На экспозиции будет представлено 77 произведений XVII-XXI вв., среди которых работы Алексея Венецианова, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Константина Маковского, Николая Ге, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Давида Бурлюка и др.
Выставка посвящена 70-летию со дня рождения Олега Петровича Найдёнова
Выставка работ Дмитрия Новицкого