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Амела Вученович по мотивам сказки Шарля Перро.

Всем хорошо знакомая сказка о девочке Красной шапочке, о ее маме и бабушке и, конечно же, о сером волке.

Впервые сказка «Красная шапочка» была опубликована в 1697 году в сборнике «Рассказы, или Сказки былых времён» в Париже. Позднее сказка вошла в сборник «Сказки моей матушки гусыни». В основе – распространённый в средневековой Италии и Франции сюжет о маленькой девочке, повстречавшей волка. Шарль Перро литературно обработал его, убрав некоторые грубые натуралистические подробности и снабдив дополнительными деталями быта. Так, именно он ввёл красную шапочку – в оригинале это накидка с капюшоном.

Режиссер-постановщик: Амела Вученович

Художник-постановщик: Елена Угловская

Подбор музыки: Амела Вученович

В спектакле заняты: Елена Кулманбетова, Виктория Зубцова, Евгения Бурцева, Елена Денисова.

Продолжительность: 50 минут (с антрактом)