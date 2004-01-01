Посетители увидят творческие работы юных северян, которые приняли участие в конкурсе детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей». Данное мероприятие было проведено Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках тематического для нашей страны года – Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Конкурс нашел большой отклик среди юных жителей Заполярья: всего поступило более 1200 работ с изображением «краснокнижных» видов. Большинство сюжетов работ посвящено животным. Излюбленными персонажами стали белая сова, северный олень, тюлень, рысь. Растения, грибы и лишайники юные художники изображали реже. Все без исключения авторы подошли к созданию работ с воображением и душой.