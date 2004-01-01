Краски юмора

Ограничения: 12+

Творческий вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры, это неожиданные музыкальные инструменты и новое музыкальное оформление программы, новые монологи и пародии и, конечно же, юмористический хит-парад любимых поклонниками номеров.

Концерт Геннадия Ветрова — это возможность от души посмеяться над собой, обществом и нашей жизнью. Его миниатюры, всегда живые и реальные, не оставляют ни одного зрителя в зале равнодушным.

Приглашаем вас и ваших друзей провести отличный вечер в компании с настоящим добрым юмором!